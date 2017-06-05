İşte Süper Lig'de mücadele edecek 18 takım

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon (2017-2018) mücadele edecek 18 takım belli oldu. Küme düşen Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor'un yerine Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe Süper Lig'e çıkan takımlar oldular.



Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda yer alacak 18 takım belli oldu. TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla geçen İzmir temsilcisi Göztepe, Süper Lig çıkan son takım oldu.

Beşiktaş'un üst üste ikinci, toplamda 15. şampiyonluğunu kazandığı ve armasına üçüncü yıldızı eklediği sezonda iddiasını son haftaya kadar sürdüren Başakşehir, ligi ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yer almaya hak kazandı. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Konyaspor da 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek temsilcilerimiz oldu.

Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor ise Süper Lig'den düşme üzüntüsü yaşadı. Üç ekip gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek ve Süper Lig'e geri dönmeye çalışacak.

2017-2018 SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK 18 TAKIM

1. BEŞİKTAŞ

2. BAŞAKŞEHİR

3. FENERBAHÇE

4. GALATASARAY

5. ANTALYASPOR

6. TRABZONSPOR

7. AKHİSAR BELEDİYESPOR

8. GENÇLERBİRLİĞİ

9. KASIMPAŞA

10. KONYASPOR

11. KARABÜKSPOR

12. ALANYASPOR

13. OSMANLISPOR

14. KAYSERİSPOR

15. BURSASPOR

16. SİVASSPOR

17. YENİ MALATYASPOR

18. GÖZTEPE