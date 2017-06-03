İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları

Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 2017-18 sezonu formaları hazır olduğu belirtilirken, "İlk defa ligin bitimiyle beraber, yeni sezon formalarımız da TS Club mağazalarımızdaki yerini alacak. Ekibimizin 2017-18 sezonunda giyeceği beyaz forma Haziran ayının ortasında satışa sunulacak. Parçalı Haziran sonu, çubuklu formaların satışına ise Temmuz’un ikinci haftası başlanacak.



Bordo mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak, sahaya çıkacakları yeni sezon forması için şunları söyledi:



“Sezonun son maçında ‘yeni sezon forması’ giyecek olmamız takım olarak bizlerde çok farklı duygular uyandırıyor. Bu aslında önümüzdeki sezon için ne kadar büyük bir umut ve heyecan taşıdığımızın bir göstergesi gibi. Biz ilk olarak bu beyaz formaya ter akıtacağız. Ne güzel; bembeyaz ve tertemiz bir başlangıç yapmak için…’’



Trabzonspor'un ilk defa Bursaspor karşısında giyeceği beyaz formaları, Pazartesi gününden itibaren TS Club mağazalarında satışa sunulacağı ifade edildi.