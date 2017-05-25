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  5. 25 Mayıs 2017 21:40

İşte Veli Kavlak’ın yeni adresi

Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor gözünü Beşiktaşlı Veli Kavlak'a dikti.

İşte Veli Kavlak’ın yeni adresi
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Yeni sezonda çok daha güçlü bir takım kurmak isteyen Atiker Konyaspor, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Camianın gözü 31 Mayıs'taki kupa finalindeyken yönetim gelecek sezon için harıl harıl çalışıyor. Yeşil- Beyazlılar'ın takıma kazandırmak istediği ilk isim Veli Kavlak…

Fanatik’in haberine göre; Omuzundan yaşadığı sakatlık yüzünden uzun bir süredir Beşiktaş'ta forma giyemeyen başarılı orta saha oyuncusunun geçirdiği son ameliyatın ardından dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımın kiralamayı planladığı Veli'ye Konyaspor talip oldu. Frankfurt'un da talip olduğu 28 yaşındaki futbolcunun da Konya'dan gelen teklife sıcak baktığı bildirildi.

Tarafların kupa finalinin ardından bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

beşiktaş , veli kavlak , konyaspor