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  5. 12 Mayıs 2017 17:56

İşte Yasin Öztekin’in son durumu

Galatasaray’ın dünkü antrenmanında sakatlanan Yasin Öztekin’in ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildi.

İşte Yasin Öztekin’in son durumu
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Galatasaray, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, dünkü antrenmanda sakatlık yaşanmıştı. Çift kale maç esnasındaki bir ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin, antrenmanı yarıda bırakmıştı. Milli futbolcunun ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bugünkü antrenmana tedbir amaçlı çıkmayan Öztekin’in Gaziantepspor maçının kadrosunda olup, olmayacağı yarın belli olacak.

Ayrıca dünkü antrenmanda aşil tendonunda ağrı nedeniyle tedbir amaçlı bırakan Lionel Carole de bugünkü antrenmana katılmadı.

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