İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası

Galatasaray gelecek sezon taraftarı ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak forvet peşinde. Yönetim, finansal fair-play kriterlerini de gözeterek takıma golcü kazandıracak. Gelecek sezon Podolski'nin de takımdan ayrılacağı göz önünde bulundurulursa Aslan, bu mevkiye iyi bir forvet almak üzere. Yönetim, transfer için çalışmalarını sürdürürken İtalyan medyası bir transfer iddiasında bulundu. İtalyanlar, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Luis Muriel'in peşinde olduğunu yazdı. Sampdoria'da forma giyen 25 yaşındaki golcü, çabukluğuyla ve bitiriciliğiyle rakiplerin adeta korkulu rüyası. Oyun stili, G.Saray'a çok uygun.



29 LiG MAÇINDA 9 KEZ FiLELERi SARSTI



İtalyanlar Luis Muriel ile ilgili yaptığı haberde, "Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutacak. O da Galatasaray'ı istiyor" ifadelerini kullandı. 1.79 mt. boyundaki Kolombiyalı yıldız golcü bu sezon Sampdoria ile çıktığı 29 lig maçında 9 gol atarken 5 de asist yaptı. Muriel, kulüp kariyerinde ise 178 maçta 49 gol attı. Genç oyuncu Kolombiya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.