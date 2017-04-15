İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası
Fikret Orman: ''Bize ayak oyunları yapmasınlar...''
Kjaer için 12 milyon Euro
Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !
Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !
Cristian Zapata Süper Lig devine geliyor...
Cristian Zapata Süper Lig devine geliyor...
Transfere öyle bir bütçe ayırdılar ki...
Transfere öyle bir bütçe ayırdılar ki...
Aubameyang, Beşiktaşlıları çıldırttı !
Aubameyang, Beşiktaşlıları çıldırttı !
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı !
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı !
''Üzülme Fabri bize çok maç kazandırdın''
''Üzülme Fabri bize çok maç kazandırdın''
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
  1. 15 Nisan 2017 17:21

İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası

Çizme basını, Aslan’ın genç golcü ile temasta olduğunu belirterek, “Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul’a gidecek” ifadelerini kullandı.

İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası
A+ A-

Galatasaray gelecek sezon taraftarı ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak forvet peşinde. Yönetim, finansal fair-play kriterlerini de gözeterek takıma golcü kazandıracak. Gelecek sezon Podolski'nin de takımdan ayrılacağı göz önünde bulundurulursa Aslan, bu mevkiye iyi bir forvet almak üzere. Yönetim, transfer için çalışmalarını sürdürürken İtalyan medyası bir transfer iddiasında bulundu. İtalyanlar, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Luis Muriel'in peşinde olduğunu yazdı. Sampdoria'da forma giyen 25 yaşındaki golcü, çabukluğuyla ve bitiriciliğiyle rakiplerin adeta korkulu rüyası. Oyun stili, G.Saray'a çok uygun.

29 LiG MAÇINDA 9 KEZ FiLELERi SARSTI

İtalyanlar Luis Muriel ile ilgili yaptığı haberde, "Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutacak. O da Galatasaray'ı istiyor" ifadelerini kullandı. 1.79 mt. boyundaki Kolombiyalı yıldız golcü bu sezon Sampdoria ile çıktığı 29 lig maçında 9 gol atarken 5 de asist yaptı. Muriel, kulüp kariyerinde ise 178 maçta 49 gol attı. Genç oyuncu Kolombiya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.

Fotomaç

forvet , Luis Muriel , transfer , Galatasaray