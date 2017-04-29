Jackson Martinez bombası patlıyor

Guangzhou Evergrande’de ağır bir sakatlık geçiren ve iyileşmesine rağmen henüz takıma katılamayan Jackson Martinez, Galatasaray’a önerildi. Durumuna şüpheyle yaklaşan Cim-Bom da kulüp doktoru Yener İnce’yi Çin’e gönderme kararı aldı.



Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in ortaklarından Ahmet Bulut’un önerdiği Kolombiyalı futbolcunun transferinde sarı-kırmızılılar somut adım atıyor. Ekim ayında geçirdiği ağır sakatlığın ardından iyileşen ama henüz 6. haftası oynanan Çin Ligi’nde forma giyemeyen futbolcunun son durumunu görmek isteyen Cim-Bom, kulüp doktoru Yener İnce’yi Çin’e gönderecek.



Ayrıntılı tarama



Martinez girişimi için İnce’nin raporunu bekleyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ayrıntılı bir taramadan geçirecek. Yener İnce’nin önümüzdeki ay Çin’e giderek hem futbolcuyu kontrol edeceği ayrıca Çin kulübünün sağlık heyeti ile son durumunu konuşacağı belirtildi.



Atletico Madrid’ten 42 milyon euro bonservis karşılığında transfer eden Guangzhou Evergrande’nin futbolcuyu gözden çıkardığı belirtilirken, Galatasaray’ın da tribünleri heyecanlandıracak bir transfer için Martinez ismine odaklandığı bildirildi.



2019’a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Jackson Martinez’i en kötü olasılıkla Galatasaray bir sene kiralayıp performansına göre bonservisini almayı planlıyor.