Jeremy Menez Antalyaspor’da !

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Akdeniz ekibi, forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebilen Bordeaux’nun yıldızı Jeremy Menez’i renklerine bağladı.

Bordeaux ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katan Antalyaspor, Salih Dursun’un ardından ikinci transferini yapmış oldu.

Kariyerine Sochaux’da başladıktan sonra Monaco’ya transfer olan Menez, 2008-09 sezonunda Serie A ekibi Roma’ya geldi.

3 senelik Roma macerasında toplam 107 resmi maçta forma giyen Menez, 12 gol 22 asistlik bir performans sergiledi. Menez, 2011-12 sezonu öncesinde Fransa’ya döndü ve Paris Saint-Germain ile sözleşme imzaladı.

3 sene kaldığı Paris Saint Germain’deki ilk sezonunda takımına büyük bir katkı veren 30 yaşındaki oyuncu, 42 resmi maçta 9 gol 22 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti.

PSG’deki ikinci sezonunda 42 resmi maçta 8 gol ve 10 asistle oynayan Menez’in 3. senesinde aldığı süreler düşmeye başladı. 26 resmi maçta 2 gol 3 asistle oynayan Fransız yıldız, 2014-15 sezonu öncesinde yeniden Serie A’nın yolunu tuttu ve Milan’ın oyuncusu oldu.

Milan’daki ilk senesinde golcü kimliğini ön plana çıkaran Menez, 34 maçta 16 gol 4 asistlik bir performansla dikkatleri üzerine çekti.

İkinci sezonda Milan’da forma şansı bulmakta zorlanan Jeremy Menez, sadece 12 maçta oynadı ve 4 gol attı. Menez, 2016-17 sezonu öncesinde bir kez daha Fransa’ya gitti ve Bordeaux ile sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki yıldız, Bordeaux’da bu sezon 31 maçta 3 gol 3 asistle oynadı.