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  5. 15 Haziran 2017 22:17

Kamil Ahmet Çörekçi resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, sağlık kontrolünden geçirdiği Kamil Ahmet Çörekçi'yi renklerine bağladı.

Kamil Ahmet Çörekçi resmen Trabzonspor'da
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Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Dün akşam saatlerinde menajeriyle birlikte Trabzon’a gelen 25 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi, bugün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. 

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 SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Çeşitli testlerden geçen oyuncu daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve yöneticilerle bir araya gelerek transferi hakkında son detayları görüştükten sonra kendisini Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.  

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