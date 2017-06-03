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  5. 03 Haziran 2017 10:34

Kamil Grosicki Trabzonspor yolunda

Bir dönem Sivasspor'da top koşturan Polonyalı orta saha Kamil Grosicki, Trabzonspor'a transfer oluyor.

Kamil Grosicki Trabzonspor yolunda
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Hull City'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi küme düştüğü için takımdan ayrılmak istiyor. Hem sağ, hem de sol kanatta oynayabilen Grosicki kolay adam eksiltme ve çabukluğuyla dikkat çekiyor. Ersun Yanal'ın da bu transferin bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği öğrenildi. Kamil Grosicki bu sezon Hull City formasıyla 15 maça çıktı ve 5 asist yaptı. İngilizler, yıldız oyuncu için 6 milyon Euro istiyor.

Polonyalı yıldıza Premier Lig'e yeni yükselen Newcastle United'ın da talip olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, önümüzdeki günlerde Grosicki'nin menajeri ve kendisiyle bir araya gelecek. Bordo-mavililer, Grosicki için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 

AIDOO'DA TEK SORUN KULÜBÜ

Hammarby forması giyen stoper Joseph Aidoo ile prensipte anlaşıldı ancak kulübü ikna edilmeye çalışılıyor. Trabzonspor, 21 yaşındaki stoper için kulübüne 1.5 milyon Euro önerdi.

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Kamil Grosicki , trabzonspor , transfer