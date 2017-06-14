Karabükspor'un yeni hocası Erkan Sözeri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da yeni teknik direktör belli odu. son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u çaıştıran Erkan Sözeri Karabükspor'un yeni hocası oluyor.

Igor Tudor'un ardından Avusturyalı teknik adam Zoran Barisic ile istediği uyumu yakalayamayan Karabükspor, en son Ümraniyespor'da görev yapan teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı. Sözeri'nin Kardemir Karabükspor ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Karabükspor'dan ayrılan Zoran Barisic ise; eski takımı Rapid Wien'e tekrar dönecek.

"Barisic'i istediler"

Barisic konusunda Radyospor'a konuşan K.Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, "Zoran Barisic ile 1. 5 yıllık anlaşmıştık, sözleşmemiz devam ediyor. Barisic ile istediğimiz yerde değiliz. Bunun nedeni; Igor Tudor'dan sonra gelmesi olabilir. Barisic'i eski takımı Rapid Wien'den arıyorlar, hocamıza teklifl sundular. Rapid Wien'in hocamızın şahsına net bir teklif yaptı. Menajeriyle görüşmeleri oldu" ifadelerini kullanmıştı.