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  5. 21 Mayıs 2017 09:15

Kayseri'nin serisine Adanaspor son verdi

Kayserispor sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kayseri'nin serisine Adanaspor son verdi
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti. 

Kayserispor 34'üncü dakikada Samba Sow'un golüyle 1-0 öne geçti. Adanaspor bu gole 81'inci dakikada  Foguinho ile karşılık verdi. 1-1.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 3 maçık galibiyet serisi sona eren Kayserispor puanını 37'ye çıkardı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'un puanı 25 oldu. 

kayserispor , adanaspor