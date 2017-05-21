Kayseri'nin serisine Adanaspor son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

Kayserispor 34'üncü dakikada Samba Sow'un golüyle 1-0 öne geçti. Adanaspor bu gole 81'inci dakikada Foguinho ile karşılık verdi. 1-1.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 3 maçık galibiyet serisi sona eren Kayserispor puanını 37'ye çıkardı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'un puanı 25 oldu.