Kayserispor-Alanyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Kayserispor kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi, ligde kalma yolunda dev bir adım attı.

Ligde 6 hafta aradan sonra kazanan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 19'da Mabiala, 62 ve 83'te Welliton kaydetti. Hafta içinde göreve gelen teknik direktör Mesut Bakkal ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibinde gole giden rakibini düşüren Omeruo, 45'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Kayserispor, bir alt sıradaki rakibi Gaziantepspor'la arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Aytemiz Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.