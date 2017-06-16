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  5. 16 Haziran 2017 17:06

Kayserispor başkanından Sabri açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sabri Sarıoğlu ile transferi için temasa geçtiklerini açıkladı.

Kayserispor başkanından Sabri açıklaması
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Kayserispor’dan Sabri Sarıoğlu hamlesi… Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Bein Sports’da katıldığı bir programda Sabri Sarıoğlu ile ilgilendiklerini doğruladı.

Galatasaray ile yollarının ayrılacağını öğrenmelerinin ardından tecrübeli futbolcu ile telefonda görüştüklerini dile getiren Erol Bedir, “Sabri Sarıoğlu’na Kayserispor’da oynamak isterse kapımızın açık olduğunu söyledik” dedi. Yeni sezon için iç ve dış transferde elindeki listeyi değerlendiren Kayserispor’da, yönetimin bilgisi dahilinde Kayserispor’un geçen sezon Galatasaray’dan ayrılan Umut Bulut, sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosunda düşünmediği Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta’ya teklif yaptı.

Hakan Balta, Galatasaray ile 1 yıllık mukavelesi bulunduğunu ve çocuklarının öğrenimi için İstanbul’dan ayrılmak istemediğini bildirdi.

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