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  5. 12 Mayıs 2017 22:09

Kayserispor ligde kalmayı garantiledi !

Kayserispor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı.

Kayserispor ligde kalmayı garantiledi !
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Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren 2 karşılaşma oynandı. Kayserispor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

KASIMPAŞA, ÇAYKUR RİZESPOR'U ATEŞE ATTI

Süper Lig'de kalması pamuk ipliğine bağlı olan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra dağıldı. Ev sahibi ekip, Rizespor'u Guanca, Turgut, Titi ve Batuhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti. Hikmet Karaman'ın ekibi 27 puanla 16. sırada kaldı. Kalan 3 haftada Bursaspor'un 2 puan daha alması durumunda Çaykur Rizespor TFF 1. Lig'e düşecek.

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