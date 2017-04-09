Kayserispor'a Osmanlı darbesi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor, evinde Osmanlıspor ile kozlarını paylaştı. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Maçtaki gol perdesini konuk takım 15’de açtı. Webo’nun nefis ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Umar, yerden bir vuruşla Osmanlıspor’u öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

39’da maça denge geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç ortaya doğru net bir vuruş yaptı ve Kayserispor adına maça denge getiren golü kaydetti: 1-1. 44’te bir kez daha beyaz noktaya gidildi. Osmanlıspor adına penaltıyı kullanan Umar, sol üst köşeye nefis bir vuruş yaptı ve Muammer’i ikinci kez avladı: 1-2. İlk yarı bu skorla bitti.

55’de nefis bir gol atıldı. Ayağa paslar sonrası Umar arkasındaki Mehmet Güven’e topu bıraktı, Mehmet Güven ceza sahası ön çizgisinden gelişine çok sert vurdu ve Osmanlıspor’un üçüncü golünü kaydetti: 1-3. 67’de Karşılaşmada son sözü söyleyen gol atıldı. Osmanlıspor adına bu kez Webo penaltıyı kullandı ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.

Gaziantepspor’un Alanyaspor’a yenilmesiyle büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılı ekip, fırsatı kaçırdı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği’ne konuk olacak Sergen Yalçın’ın öğrencileri 27 puanla 15. sıradaki yerinde kaldı. Konuk takım 34 puana yükselerek, derin bir nefes aldı. Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.