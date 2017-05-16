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  5. 16 Mayıs 2017 20:26

Kayserispor'da yüzler gülüyor

Kayserispor’da Süper Lig’de kalmanın sevinci yaşanırken, hafta sonu oynanacak olan Adanaspor karşılaşmasının hazırlıkları da aralıksız devam ediyor.

Kayserispor'da yüzler gülüyor
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta alınan Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından Süper Lig'de kalması kesinleşen Kayserispor'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alarak rakipleriyle puan farkını açan ve son hafta alınan sonuçların ardından ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalması kesinleşen Kayserispor'da yüzler gülüyor. Öte yandan Süper Lig’in 32. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları da devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yaptığı kondisyon çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü.

Bakkal: Ligde kalmanın keyfini sürüyoruz

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Mesut Bakkal, Süper Ligde kalmanın tadını çıkardıklarını söyleyerek, kalan 3 maça da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade etti. Bakkal, “Kümede kaldığımız için sevinçliyiz. Hem ekibim hem de futbolcular olarak ligin 3 haftası kala ligde kaldığımız için keyfini sürüyoruz. Kalan 3 maçımız var, 3 maça da talibiz, kazanmak istiyoruz. Geçen 3 maça değinmek istiyorum. Hem iyi oynadık, hem oyun olarak rakiplere üstünlük kurduk hem de maç kazanmasını bildik. Şimdi ben ve oyuncularımın bundan sonraki 3 maçtaki amacı taçlandırmak. Yani 3 maçı da kazanmak; içerideki Adana, sonra Karabük ve Medipol Başakşehir maçı. Sezonu kümede kalarak bitirmek benim için en önemlisiydi. Görevimizi yaptık, sevinçliyiz. İyi oynuyoruz, takımımızdaki her şey iyi. Yönetimin inanılmaz bir çabası var, onlara da teşekkür ediyorum. Her şey güzel gidiyor, inşallah bundan sonra da hiçbir aksilik olmadan son 3 maçımızı tamamlarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkasının durumu bizi ilgilendirmiyor”

Ligin son haftası Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile karşılaşılacak maçın hatırlatılması üzerine Bakkal, “Bir başkasının durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz her maça kazanma adına çıkıyoruz. Hiç kimseye burada izin verilmedi, bütün takımla çalışıyoruz” diye konuştu.

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