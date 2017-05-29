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  5. 29 Mayıs 2017 14:31

Kayserispor'un transfer listesinde 225 oyuncu var

Kayserispor dış transferde 225 yerli ve yabancı oyuncuyu listesine aldı..

Kayserispor'un transfer listesinde 225 oyuncu var
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir başkanlığında Karpuzatan tesislerinde toplanan transfer komitesi, her mevkide birbirine alternatifli yüzde 65’i yabancı, yüzde 35’i yerli oyunculardan oluşan 225 oyuncunun bulunduğu listeyi ele aldı.

Bu arada, sözleşmesi biten 3 futbolcudan, çocuğunun okul durumu için ABD’deki bir takımla anlaşan stoper Mabiala, Umut Bulut ve orta saha oyuncusu Samba Sow’un durumu görüşüldü. Takımda ağabeylik yapan Umut Bulut’un yeni sezonda da takımda olmasına sıcak bakıldı. Kayserispor’da ligin ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen futbolculardan Rotman, Lawal, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş’ın durumları ele alındı.

Öte yandan Barcelona ile işbirliği konusunda görüşme yapmaya giden Kayserispor Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tufan Koç ile Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmakuyar’ın aynı zamanda İspanya, Portekiz ve Brezilya liginde top koşturan ve sarı kırmızılı ekibin yabancı oyuncu listesinde yer alan futbolcularla görüşmeler yapacakları öğrenildi.

Kayserispor’un 2016-17 sezonunda, Süper ligde hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi oyunculara Çarşamba gününe kadar izin verildi.

DHA

Kayserispor , transfer