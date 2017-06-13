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  5. 13 Haziran 2017 14:17

Kjaer'e 20 milyon Euro !

Fenerbahçe Simon Kjaer'in fiyatını 20 milyon Euro'ya yükseltti, Milan 'bizden haber bekleyin' dedi.

Kjaer'e 20 milyon Euro !
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Milan,Danimarkalı savunmacı için fiyat sordu. Sarı- Lacivertliler, birçok talibi olan Simon Kjaer için istediği rakamı 20 milyon Euro’ya (80 milyon TL) yükseltti. İtalyan devi, “Bizden haber bekleyin” ricasında bulundu.
 
Simon Kjaer için Avrupa devleri birbirine düştü, Fenerbahçe bu kapışmayı fırsata çevirdi. Sarı- Lacivertliler, daha önce 28 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro (60 milyon TL) talep ediyordu. Ancak Monaco, PSG, Lyon, Milan ve Liverpool’un Kjaer’e imza attırmak için birbiriyle yarışması, yönetimin elini güçlendirdi. Danimarkalı stoper için fiyat soran en son takım Milan oldu. Fenerbahçe, bu talebe, “Oyuncunun bedeli 20 milyon Euro (80 milyon TL). Bu rakamı kabul ederseniz, görüşelim” mesajını yolladı. Çinli işadamı Yonghong Li’nin satın aldığı ve transfere milyonlarca Euro saçan İtalyan kulübü, bu mesaj sonrası, “En kısa sürede dönüş yapacağız. Bizden haber bekleyin” ricasında bulundu.

İstanbul’a geliyorlar

Milan’da transfer çalışmalarını yürüten sportif direktörü Massimilano Mirabelli ve genel menacer Marco Fassone, son günlerde Porto’lu Andre Silva’nın transferiyle meşguldü. Dün 21 yaşındaki golcünün transferi 40 milyon Euro’ya (160 milyon TL) tamamlandı. Mirabelli ve Fasseone’nin şimdi Simon Kjaer için devreye girmesi ve önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmeleri bekleniyor.

Fanatik

Fenerbahçe , milan , transfer , Simon Kjaer