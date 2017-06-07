Konyaspor Mevlüt Erdinç'i getiriyor !

Süper Lig’de transfer dönemi oldukça hareketli başladı. En yoğun takımlardan biri de Türkiye Kupası Şampiyonu olarak Avrupa Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden Atiker Konyaspor. Teknik direktör adayları üzerinde görüşmelerini sürdürürken Mustafa Akçay’da karar kılan İç Anadolu ekibi, eski futbolcu Bülent Akın’ı da futbol şubesinin başına sportif direktör olarak getirdi.

Akın yönetiminde gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Yeşil-Beyazlılar, önceliği forvete verdi. Gündeme gelen isim ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten: Mevlüt Erdinç... Sezonu kiralık olarak Fransa’nın Metz takımında geçiren milli forvet 2018 yılı sonuna kadar sözleşmesinin devam ettiği Hannover 96’ya geri döndü. Ancak Alman ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyu takımda düşünmüyor, uygun bir bedelle göndermek istiyor.

Kaleye takviye

İşte tam da bu noktada Konyaspor devreye girdi. 24 maç 6 golle sezonu bitiren Mevlüt’le büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edilirken Akçay’ın imzasının ardından bu transferin de kesinleşeceği ifade edildi. Bu arada Konyaspor kaleye de bir takviye yaptı. Yeşil- Beyazlılar, 25 yaşındaki İsveçli kaleci Patrik Carlgren’le ön protokol imzaladı. Carlgren, Nordsjaelland’de forma giyiyordu.