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  5. 25 Mayıs 2017 10:54

Konyaspor Veli Kavlak'ı istiyor

Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Konyaspor’dan çifte bomba...

Konyaspor Veli Kavlak'ı istiyor
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Beşiktaş’ın kiralamayı planladığı Veli Kavlak’a teklif götüren Yeşil-Beyazlılar, Balıkesir’den ayrılan İshak Çakmak’la da yakından ilgileniyor.
 
Yeni sezonda çok daha güçlü bir takım kurmak isteyen Atiker Konyaspor, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Camianın gözü 31 Mayıs’taki kupa finalindeyken yönetim gelecek sezon için harıl harıl çalışıyor. Yeşil- Beyazlılar’ın takıma kazandırmak istediği ilk isme ulaşıldı: Veli Kavlak...

Omuzundan yaşadığı sakatlık yüzünden uzun bir süredir Beşiktaş’ta forma giyemeyen başarılı orta saha oyuncusunun geçirdiği son ameliyatın ardından dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımın kiralamayı planladığı Veli’ye Konyaspor talip oldu. Frankfurt’un da talip olduğu 28 yaşındaki futbolcunun da Konya’dan gelen teklife sıcak baktığı bildirildi.

Tarafların kupa finalinin ardından bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

İshak da gündemde 

Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Konyaspor’un Balıkesir’den ayrılan İshak Çakmak’la da ilgilendiği bildirildi. Yeşil-Beyazlılar’ın, 1. Lig’de 31 maçta kaydettiği 7 golle yıldızlaşan oyuncu için temasa geçtiği kaydedildi.

Fanatik

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