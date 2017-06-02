Van Persie, Tosic'in en iyi 11'inde...
Trabzonspor - Bursaspor maçı için flaş hamle
Galatasaray’da Serdar Gürler ve Emre Akbaba operasyonu
TFF'den final için flaş yasak !
TFF'den final için flaş yasak !
Antalyaspor'dan müthiş kapanış !
Antalyaspor'dan müthiş kapanış !
Samuel Eto’o iddiayı kazandı
Samuel Eto’o iddiayı kazandı
Beşiktaş'ın şampiyonluk programı belli oldu
Beşiktaş'ın şampiyonluk programı belli oldu
Akhisar'da seri son maçta bozuldu !
Akhisar'da seri son maçta bozuldu !
Gençlerbirliği ligi 3 puanla kapattı
Gençlerbirliği ligi 3 puanla kapattı
Spor Toto Süper Lig’de perde kapanıyor
Spor Toto Süper Lig’de perde kapanıyor
Necati Ateş Galatasaray'a geri dönüyor
Necati Ateş Galatasaray'a geri dönüyor
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 02 Haziran 2017 21:51

Konyaspor’da Aykut Kocaman devri bitti

Atiker Konyaspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden teknik direktör Aykut Kocaman, ayrılma kararını yönetime iletti.

Konyaspor’da Aykut Kocaman devri bitti
A+ A-

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a gelecek sezon kulüpte kalmayacağı kararını bildirdi.

Aykut Kocaman; Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yöneticilerle iftar yemeği öncesinde bir araya geldi. Kocaman görüşmede Ahmet Şan'dan gelecek sezon kulüpteki görevine devam etmeme konusunda anlayış istedi. Taraflar birbirlerine teşekkür ederek uzlaştı.

Böylece Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor serüveninin Galatasaray maçıyla biteceği kesinleşti. Kocaman isminin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması bekleniyor.

Hürriyet

fenerbahçe , aykut kocaman , konyaspor