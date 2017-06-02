Konyaspor’da Aykut Kocaman devri bitti

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a gelecek sezon kulüpte kalmayacağı kararını bildirdi.

Aykut Kocaman; Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yöneticilerle iftar yemeği öncesinde bir araya geldi. Kocaman görüşmede Ahmet Şan'dan gelecek sezon kulüpteki görevine devam etmeme konusunda anlayış istedi. Taraflar birbirlerine teşekkür ederek uzlaştı.

Böylece Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor serüveninin Galatasaray maçıyla biteceği kesinleşti. Kocaman isminin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması bekleniyor.