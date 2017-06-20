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  5. 20 Haziran 2017 09:49

Kucka ve Bacca kiralık geliyor !

Başkan Usta’nın geçtiğimiz hafta İtalya’ya giderek Milan’ın orta sahası Kucka ve forveti Bacca için teklif yaptığı dile getirildi. Fırtına, iki oyuncunun kiralanması için 4 milyon euro ödeyecek.

Kucka ve Bacca kiralık geliyor !
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesine ortak olmak isteyen Trabzonspor, önemli iki futbolcuyu renklerine bağlamak için sona iyice yaklaştı. Bordomavililer, Milan'dan Slovak '10 numara' Kucka'nın işini bitirirken, bu transfer görüşmelerinde aynı takımdan Kolombiyalı süper golcü Carlos Bacca için de pazarlıkların yapıldığı ortaya çıktı. Başkan Muharrem Usta'nın Kucka'nın yanı sıra Bacca için de geçtiğimiz hafta sonu ani bir kararla İtalya'ya uçarak, Milan ile yapılan pazarlıklara dahil olduğu ve transferde çifte bombanın patlamaya yakın olduğu öğrenildi. Milan'ın yeniden yapılanma için kadroyu revize etmesi nedeniyle Trabzonspor'un Kucka'nın yanı sıra Bacca için de yaptığı görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. Bordo-mavililerin iki oyuncuya kiralama bedeli olarak toplam 4 milyon euro vereceği, oyuncularında yıllık 2.5 milyon euro alacağı ifade edildi.

BACCA GERÇEKLERİ

Usta'nın Bacca transferini de Kucka ile birlikte bu hafta bitirip, Trabzonspor'un iki bölgesini de Milan'ın yıldızları ile güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Bacca'nın gelmesiyle teknik direktör Ersun Yanal'ın da hayali gerçekleşmiş olacak. Çünkü Yanal, bir önceki Trabzonspor döneminde de yıldız futbolcuyu istemiş ancak Sevilla, tercihini Milan kulübünden yana kullanmıştı.

Fotomaç

Trabzonspor , bacca , Kucka , transfer