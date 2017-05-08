Lassana Diarra, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Bir dönem Real Madrid forması da giyen ve son olarak sezon devam ederken Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden Lassana Diarra'nın yeni adresi belli oluyor.

Journal du Dimanche'a konuşan tecrübeli oyuncu, yeni rotasını açıkladı. Diarra, ''Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ya gideceğim. Sezon öncesi kampını takımla beraber ABD'de geçireceğim.'' ifadelerini kullandı.

Milli takımla ilgili de konuşan Diarra, ''Zor görünüyor fakat hoca çağırırsa, seve seve oynarım'' dedi.

Lassana Diarra'nın adı sezon başında Galatasaray ile anılmış ancak taraflar anlaşmaya varamayınca transfer gerçekleşmemiş ve Galatasaray, Nigel de Jong'u kadrosuna katmıştı.