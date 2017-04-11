Beşiktaş'tan Falcao bombası !
Quaresma'dan kötü haber geldi !
Fenerbahçe Vagner Love'u istiyor
Bursaspor'da 15 gün sonra bir ilk !
Bursaspor'da 15 gün sonra bir ilk !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor !
Mehmet Demirkol'dan Tudor'a olay sözler !
Mehmet Demirkol'dan Tudor'a olay sözler !
Süper Lig'de penaltı rekoru ! Tam 9 kez...
Süper Lig'de penaltı rekoru ! Tam 9 kez...
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
  1. 11 Nisan 2017 15:42

Lens transferinde sona doğru...

Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Lens'i kadrosuna katmak üzere.

Lens transferinde sona doğru...
A+ A-

Sezon başından beri gerek sergilediği performans gerekse karakteriyle camianın gönlünde taht kuran Jeremain Lens'in, Fenerbahçe'ye transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile temaslarını yoğunlaştırdı ve Hollandalı yıldızı 1 sezon daha kiralamak için İngiliz ekibinin yetkilileriyle el sıkıştı. Sunderland ile 2 yıl daha kontratı olan Lens, her platformda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini dile getiriyor.

Hollandalı yıldız ayrıca, taraftarın ilgisizliği hakkında da “Bana anlatılan atmosferi henüz göremedim. Umarım kupada ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur” diye konuştu.

fb , lens , fenerbahçe , fenerbahçe transferleri , fenerbahçe haberleri