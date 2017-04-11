Lens transferinde sona doğru...

Sezon başından beri gerek sergilediği performans gerekse karakteriyle camianın gönlünde taht kuran Jeremain Lens'in, Fenerbahçe'ye transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile temaslarını yoğunlaştırdı ve Hollandalı yıldızı 1 sezon daha kiralamak için İngiliz ekibinin yetkilileriyle el sıkıştı. Sunderland ile 2 yıl daha kontratı olan Lens, her platformda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini dile getiriyor.

Hollandalı yıldız ayrıca, taraftarın ilgisizliği hakkında da “Bana anlatılan atmosferi henüz göremedim. Umarım kupada ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur” diye konuştu.