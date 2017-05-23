Beşiktaş Dudu ile anlaşmaya vardı !
Ozan Tufan gözaltına alındı !
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı !
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabilir !
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabilir !
Ankaragücü'nün başına talih kuşu kondu !
Ankaragücü'nün başına talih kuşu kondu !
Şampiyonluğun ardından 2 bomba transfer !
Şampiyonluğun ardından 2 bomba transfer !
Dünya şampiyonunun feci ölümü !
Dünya şampiyonunun feci ölümü !
Fenerbahçe'nin gözdesi resmen açıkladı !
Fenerbahçe'nin gözdesi resmen açıkladı !
FETÖ'cü Enes'i kovan Romanya'dan açıklama !
FETÖ'cü Enes'i kovan Romanya'dan açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 23 Mayıs 2017 14:22

Loic Remy Trabzonspor'a önerildi

Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.

Loic Remy Trabzonspor'a önerildi
A+ A-

Forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Loic Remy... Önceki yıllarda defalarca Türk takımlarının listesine giren Fransız oyuncunun menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği bildirildi. Crystal Palace'ın satın alma opisyonunu kullanmama kararı aldığı 30 yaşındaki forvet için başkan Muharrem Usta'nın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye fiyat sorduğu, Maviler'in gelecek sezon sözleşmesi bitecek Remy için 7 milyon euro istediği gelen haberler arasında...

PALACE'TA GOL ATAMADI

Usta'ya Fransız oyuncuyu öneren menajerler, Trabzonspor'a fiyatın düşebileceğini belirterek bekleme tavsiyesinde bulundu. Loic Remy, kiralık oynadığı Crystal Palace'te bu sezon gol atamadı. Uyluğundan ve baldırından sakatlıklar yaşayan tecrübeli oyuncu sadece 8 maça çıkabildi.

Fotomaç

Trabzonspor , Loic Remy , transfer