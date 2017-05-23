Loic Remy Trabzonspor'a önerildi

Forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Loic Remy... Önceki yıllarda defalarca Türk takımlarının listesine giren Fransız oyuncunun menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği bildirildi. Crystal Palace'ın satın alma opisyonunu kullanmama kararı aldığı 30 yaşındaki forvet için başkan Muharrem Usta'nın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye fiyat sorduğu, Maviler'in gelecek sezon sözleşmesi bitecek Remy için 7 milyon euro istediği gelen haberler arasında...

PALACE'TA GOL ATAMADI

Usta'ya Fransız oyuncuyu öneren menajerler, Trabzonspor'a fiyatın düşebileceğini belirterek bekleme tavsiyesinde bulundu. Loic Remy, kiralık oynadığı Crystal Palace'te bu sezon gol atamadı. Uyluğundan ve baldırından sakatlıklar yaşayan tecrübeli oyuncu sadece 8 maça çıkabildi.

Fotomaç