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  5. 07 Haziran 2017 15:45

Lokomotiv Moskova Emenike'yi istemedi

Lokomotiv’in hocası Semin, Nijeryalı forveti istedi. Yönetim ise formu ve maliyeti nedeniyle karşı çıktı.

Lokomotiv Moskova Emenike'yi istemedi
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Fenerbahçe'de adı gönderilecekler arasında yer alan Emmanuel Emenike'nin adı Lokomotiv Moskova yönetiminde transfer masasına yatırıldı. Teknik direktör Yuri Semin, Nijeryalı forveti ısrarla kadrosunda görmek istediğini yönetimine iletti. Ancak Rus devinin idarecileri, Semin'e sert şekilde karşı çıktı.
 
ONU İSTEMİYORUZ

Lokomotiv Moskova yönetimi, sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı olan Emenike'ye olumsuz baktıklarını teknik direktör Yuri Semin'e söylediler. Moskova yönetimi "Hem pahalı hem de sezon boyunca güvenilecek bir oyuncu değil. 30 yaşına geldi. Onu alıp son sahibi olmasını istemiyoruz" dediler.
 
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Fenerbahçe , emenike , transfer , Lokomotiv Moskova