Beşiktaş'ın müthiş planı ! Oğuzhan ve Marcelo...
Beşiktaş'tan Bafetimbi Gomis hamlesi
Fenerbahçe'den 2 bomba daha !
Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok !
Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok !
Marcelo'ya kafayı taktılar ! İşte son teklif...
Marcelo'ya kafayı taktılar ! İşte son teklif...
Başkanla restoranda transfer görüşmesi !
Başkanla restoranda transfer görüşmesi !
Muslera'ya havalimanında büyük sürpriz
Muslera'ya havalimanında büyük sürpriz
Bertrand Traore ile anlaşma tamam !
Bertrand Traore ile anlaşma tamam !
Zoran Tosic mesaj yolladı: Galatasaray...
Zoran Tosic mesaj yolladı: Galatasaray...
Milan'ı reddetti, dünya devleri peşine düştü !
Milan'ı reddetti, dünya devleri peşine düştü !
Alvaro Morata'ya tam 75 milyon euro !
Alvaro Morata'ya tam 75 milyon euro !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 17 Haziran 2017 17:49

Lucas Perez ''Sevilla'' dedi !

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki Lucas Perez, Sevilla'ya gitmekten memnun olacağını söyledi.

Lucas Perez ''Sevilla'' dedi !
A+ A-

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif götürdüğü Arsenal'in yıldızı Lucas Perez'den transfer açıklaması geldi.
 
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Lucas Perez'den transfer açıklaması geldi. Estadio Deportivo'ya konuşan İspanyol golcü transferde adı geçen Sevilla için, "Sevilla'yı kim istemez?" derken, "Şu anda tatildeyim. Olan bitenden pek haberim yok. Bir seneyi daha geçen sezonki gibi harcamak istemiyorum. Arsenal ve Wenger bana oldukça iyi davrandılar ama ben oynamak istiyorum. Bu İspanya olursa benim için daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Perez, "İyi bir teknik direktör. Celta'da yaptıklarıyla bunu gösterdi" dedi.

Yıldız golcü son olarak Sevilla'dan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini dile getirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Perez için 15 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti belirledi.

Ajansspor

sevilla , Fenerbahçe , lucas perez , transfer , Galatasaray