Lucas Perez ''Sevilla'' dedi !

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif götürdüğü Arsenal'in yıldızı Lucas Perez'den transfer açıklaması geldi.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Lucas Perez'den transfer açıklaması geldi. Estadio Deportivo'ya konuşan İspanyol golcü transferde adı geçen Sevilla için, "Sevilla'yı kim istemez?" derken, "Şu anda tatildeyim. Olan bitenden pek haberim yok. Bir seneyi daha geçen sezonki gibi harcamak istemiyorum. Arsenal ve Wenger bana oldukça iyi davrandılar ama ben oynamak istiyorum. Bu İspanya olursa benim için daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Perez, "İyi bir teknik direktör. Celta'da yaptıklarıyla bunu gösterdi" dedi.

Yıldız golcü son olarak Sevilla'dan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini dile getirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Perez için 15 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti belirledi.

Ajansspor