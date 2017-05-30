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  5. 30 Mayıs 2017 16:32

Lucescu sportif direktör olarak dönüyor

Galatasaray, ya Igor Tudor’un yerine Rumen teknik adamı takımın başına getirecek ya da sportif direktör yapacak.

Lucescu sportif direktör olarak dönüyor
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Yeni sezon öncesinde dört bir koldan transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'a daha önce de gündemine gelenMircea Lucescu'dan müjdeli haber geldi. Önceki gün Rus ekibi Zenit ile yollarını ayıran Rumen teknik adam, yönetimi yeniden harekete geçiriyor. Taraftarların tepkisini dindirmek için Türkiye'yi de iyi tanıyan Lucescu'yu getirmek isteyen Başkan Özbek ve yönetim, tecrübeli çalıştırıcının durumunu masaya yatıracak. Lucescu, Zenit'i çalıştırdığı dönemde kendisi ile iletişime geçen sarı- kırmızılılara, “Sözleşmem sürüyor. Eğer ayrılırsam G.Saray'a seve seve dönerim” yanıtını vermişti.

Tecrübeli çalıştırıcıyı yeniden gündemine alan yönetim, ya teknik direktör ya da sportif direktör olarak Rumen çalıştırıcıyı G.Saray'a getirmeye çalışacak. Lucescu'nun ilerleyen yaşı nedeniyle yapılacak son görüşmenin ardından durumu netlik kazanacak.

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