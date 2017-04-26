Lucescu'nun yerine Paulo Souza !

Rus basınının geçtiği habere göre Zenit, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırıp Paulo Souza'yı göreve getirecek.



Ukrayna takımlarından Shakhtar'da önemli başarılar elde eden Mircea Lucescu sezon başında Rus ekibi Zenit'le anlaşmıştı. Rumen teknik adamın UEFA Avrupa Ligi'nden elenilmesi ve ligte şampiyonluk yarışından uzak kalınması sonrası koltuğu sallanıyor.



Rus basınından Sport.ru'nun haberine göre; Zenit yönetimi Lucescu'nun görevine son verip Portekizli teknik adam Paulo Souza'yı takımın başına getirecek.



Adı Galatasaray'la anılmaya başlayan Mircea Lucescu da önceki günlerde yaptığı açıklamada "Yönetimle görüşeceğiz sezon sonunda yollarımız ayrılabilir" demişti.