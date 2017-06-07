Lyon, Marcelo için 8 milyon euronun üzerine çıkacak

Lig 1 temsilcisinin, önce 6, sonrasında 8 milyon Euro’luk teklifleri Beşiktaş tarafından geri çevrildi. Lyon’un, yeni öneri hazırlığında olduğu öğrenildi.



Siyah-Beyazlılar’da bu sezon üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Marcelo Guedes, özellikle Beşiktaş formasıyla bu dönemde ortaya koyduğu performansla göz kamaştırmıştı. Kara Kartal’ın 43 lig maçının 32’sinde 90 dakika forma giyen; toplamda ise 45 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atma başarısı gösteren Brezilyalı futbolcu, yüksek form grafiğiyle transferin gözdesi haline geldi.



Şenol Güneş’in takımına 2 sezon önce Almanya temsilcisi Hannover’dan kazandırılan 30 yaşındaki stopere, Fransa Lig 1 devi Lyon talip oldu. Avrupa Ligi çeyrek final turunda oynadıkları karşılaşmadaki performansından etkilenen Lyon’un tecrübeli teknik adamı Bruno Genesio’nun, Sambacı’yı kadrosuna görmek istediğini yönetime ilettiği ve Fransız ekibinin de harekete geçtiği ortaya çıktı.



Etiket fiyatı 10 milyon euro



Marcelo için ilk olarak 6 milyon Euro’luk (24 milyon TL) bir öneriyle Kara Kartal’ın kapısını çalan Lyon’un, olumsuz yanıt almasının ardından teklifini yenilediği bildirildi. Genesio’nun ısrarı sonrasında Lig 1 temsilcisinin son olarak Beşiktaş’a 8 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bonservis önerisi sunduğu belirtildi. Bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda en çok güvendiği isimler arasında yer alan Marcelo’nun transferi konusunda, ‘tok satıcı’ konumunda bulunan Siyah-Beyazlı yönetimin, Lyon’u ikinci kez geri çevirdiği ve oyuncusuna 10 milyon Euro (40 milyon TL) değer biçtiği öğrenildi.



Lyon’un stoperleri tecrübesiz



Takımda görev yapan Mouctar Diakhaby’nin 20; Emanuel Mammana’nın ise 21 yaşında olması; Nicolas Nkoulou’nun da performansının beklenen seviyenin altında kalması sonrasında Bruno Genesio’nun isteğini gerçekleştirme kararı alan Lyon, 2 kez reddedilmesine rağmen geri adım atmadı. Fransız ekibinin, Siyah- Beyazlılar’ın belirlediği bonservis miktarını ödemeye sıcak baktığı ve Kara Kartal’ın kapısını bu hafta içinde üçüncü kez çalabileceği konuşuluyor.



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