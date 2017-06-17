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  5. 17 Haziran 2017 17:46

Lyon, Marcelo teklifini 8,5 milyon euroya çıkardı

Lyon'un Marcelo ısrarı devam ediyor. Brezilya'yı oyuncuyu transfer etmek isteyen Fransız ekibi, teklifini yükseltti.

Lyon, Marcelo teklifini 8,5 milyon euroya çıkardı
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Marcelo'yu kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş ile yeniden temasa geçti.

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro talep ettiği Marcelo için pazarlığı sürdüren Lyon kulübü, teklifini 8.5 milyon Euro'ya çıkardı.

Bu gelişme üzerine durumu değerlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi, Lyon'un teklifini kabul edebilir.

Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu kadrosunda tutmak istese de, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması yönetimi satış yapmaya zorluyor.

Zira bonservis geliri elde etmeden oyuncu alamayan Beşiktaş, Marcelo'dan kazanacağı parayı Aboubakar ve stoper transferlerinde kullanmayı planlıyor.

NtvSpor

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