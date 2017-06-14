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  5. 14 Haziran 2017 14:47

Malatyaspor, Fabien Farnolle’yi İstanbul'a getirdi

TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giyen Beninli kaleci Fabien Farnolle’yi Türkiye’ye getirdi.

Malatyaspor, Fabien Farnolle’yi İstanbul'a getirdi
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Fransa 2. Ligi'nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile Türkiye’ye gelir gelmez ön anlaşma imzalayan yönetimin tecrübeli file bekçisiyle basın karşısında da bir imza töreni düzenleyeceği belirtili.

Atatürk Havaalanı’nda Evkur Yeni Malatyasporlu yöneticilerin karşıladığı Fabien’in 28 Haziran’da Malatya’da başlayacak ilk etap kampına katılacağı ifade edildi.

Fransa’da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1,96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleci ile anlaşmayı başaran sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu’yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.

Yeni Malatyaspor , Fabien Farnolle , kaleci , transfer