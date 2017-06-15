Malatyaspor'dan Dia bombası

Teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Malatya ekibi bu kapsamda daha önce Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Issiar Dia ile görüşüyor. Bu sezon Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen Senegalli futbolcu ile anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Nancy ile bu sezon 34 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik performans gösteren Issiar Dia transferinin 1-2 güne netleşmesi bekleniyor.

Dia'nın Nancy ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.