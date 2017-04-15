Fikret Orman: ''Bize ayak oyunları yapmasınlar...''
Kjaer için 12 milyon Euro
Ronaldo için şok eden tecavüz iddiası
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
Moussa Sow Fenerbahçe'de kalmak istiyor ama...
Moussa Sow Fenerbahçe'de kalmak istiyor ama...
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi !
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi !
Tosic'ten Lyon itirafı: ''Pahalıya maloldu...''
Tosic'ten Lyon itirafı: ''Pahalıya maloldu...''
Fenerbahçeli olmak için derbiyi bekliyor
Fenerbahçeli olmak için derbiyi bekliyor
Fenerbahçe’nin Euroleague'de rakibi belli oldu !
Fenerbahçe’nin Euroleague'de rakibi belli oldu !
Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik
Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik
  1. 15 Nisan 2017 12:50

Manchester United ve Arsenal Oğuzhan Özyakup'un peşinde

Daily Star, Oğuzhan'ı bir süredir takip eden M.United ve Arsenal'in Lyon maçını da izlediğini iddia etti.

Manchester United ve Arsenal Oğuzhan Özyakup'un peşinde
A+ A-

Hatta Topçular’ın scout üyesi Kost’un, hazırladığı rapora “Aynı mevkide oynayanlar arasında en öne çıkan isim” yazdığını belirtti.

İngiliz ekiplerinin Oğuzhan Özyakup sevdası bitmiyor. 24 yaşındaki yıldızı daha önce defalarca izleyen Manchester United ve Arsenal'le ilgili yeni iddialar dün de gündeme geldi. Daily Star gazetesi, iki kulübün Ozi için Fransa'daki Lyon maçına da scout ekipleri gönderdiğini yazdı. Manchester United'ın siyah-beyazlı ismi sezon sonuna kadar takip edip yaz döneminde transfer teklifi yapacağının altı çizilen haberlerde Arsenal'in bu konuda daha istekli olduğu öne sürüldü.

'Geri dönebilir' dedi

Topçular'ın eski futbolcusunu tekrar kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği belirtilirken, scout ekibinden Jurgen Kost'un Lyon dönüşü teknik direktör Arsene Wenger'e tekrar olumlu rapor verdiği iddia edildi. Gazete, Kost'un Oğuzhan hakkındaki düşüncelerine de yer verip "O yüksek standartlarda bir yıldız. Gelişimini yakından takip ediyoruz. Oğuzhan'la aynı pozisyonda görev yapanlara baktığımızda Türk oyuncu öne çıkıyor. Arsenal'e geri dönebilir" dediğini belirtti. Haberin devamında ise son kararı verecek olan Arsene Wenger'in koltuğunun sallantıda olduğu hatırlatıldı.

Fotomaç

Oğuzhan özyakup , arsenal , beşiktaş , transfer , Manchester United