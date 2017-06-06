Mancini Sneijder'i istiyor !

Wesley Sneijder’e sürpriz talip... Lucescu’yu gönderip teknik direktörlük görevine Roberto Mancini’yi getiren Zenit, Galatasaray’ın 10 numarasının peşinde. Mancini, Sarı-Kırmızılı takımda beraber çalıştığı Hollandalı yıldızı Rusya’ya götürmek istiyor. Yönetim de, vergiler ve bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 6 milyon Euro’yu bulan Sneijder’i satmayı düşünüyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının planı, Sneijder’i 4-5 milyon Euro civarı bir ücrete satıp hem bonservisinden para kazanmak hem de maliyetinden kurtulmak.

Sorun taraftar tepkisi

Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi kalan Sneijder konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Yönetimin 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili tek endişesi, taraftar tepkisi. Öyle ki tribünlerin sevgilisi olan Wesley, başarısız geçen sezonda bile 15 asist yaptı.

‘Eleştirenler beni kıskanıyor’

Fildişi Sahili ile oynanan milli karşılaşmada sahada olan ve Hollanda formasıyla 130. maçına çıkıp van der Sar’ı yakalayan Sneijder, Galatasaray’dan özel izin alıp apar topar kampa katıldığı için kendisini eleştiren yorumculara patladı. Sneijder, “Beni eleştirenleri ciddiye almıyorum. İstediklerini söyleyebilirler, sanırım beni kıskanıyorlar. van der Sar rekoru kırdığında 40 yaşındaydı ve o bir kaleci. Ben 33 yaşında 130 maça ulaştım. Rekoru geliştirmek için kendimi motive ediyorum” dedi.

Tudor’dan gönderme

Milliyet’e röportaj veren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder konusunda çarpıcı sözler sarf etti. Hırvat çalıştırıcı özetle “Sneijder ile ilgili kulüple konuşacağız. Son iki sezona bakıldığında da (başarısız olunan) buradaydı! Kilit oyuncular üzerine takım kurarsınız. Şu an Galatasaray’daki durum da bu. Sneijder etrafında kurulmuş bir takım... Son 2 sezonda oynanan futbol tarzı Wesley’e dayalı. 3 ayda kendisiyle iyi ilişkim vardı. Geldiğimde hiç iyi durumda değildi fizik olarak ama sonra hırsını gösterdi” dedi. Tudor Galatasaray’daki 3 aylık dönemiyle ilgili de, “Geldiğimde çok problem vardı. Daha az hocalık yapıp, politik davranmak zorunda kaldım. Hoşuma gitmeyen bir durumdu” ifadesini kullandı.