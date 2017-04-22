Marcelo için Lyon ve Marsilya harekete geçti

Savunmalarını güçlendirmeye çalışan iki takımın, Marcelo Guedes için harekete geçtikleri öğrenildi. Goal.com'un haberine göre tecrübeli stoper için konuşulan bonservis bedelinin ise 6 milyon Euro (23.5 milyon TL) civarında olduğu bildirildi.

Dünyanın popüler futbol sitelerinden Goal.com'un Fransız versiyonunda dikkat çekici bir haber yayınlandı. Fransızlar'ın iki önemli takımı Lyon ile Marsilya'nın, Beşiktaş'ın stoperi Marcelo Guedes'i istedikleri öne sürüldü.

İki takımın da, Brezilyalı oyuncuyu bir süredir yakından takip ettikleri ve önümüzdeki sezon onu takımda görmeyi hedefledikleri vurgulandı. Bu iki takımdan biri olan Marsilya'nın, savunmasında büyük bir revizyona gitme ihtimalinin bulunduğu ve Karim Rekik, Rod Fanni ya da Doria ile yollarını ayırıp, defans hattını güçlendirmek adına Marcelo'yu almaya çalışacağı ifade edildi.

Trabzon maçında izlemişler

Hatta Marsilya'nın izleme ekibinden bazı isimlerin, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor mücadelesini yerinden izlediği bildirildi. Sadece Marsilya'nın değil, Lyon'un da kendilerine karşı Fransa'daki mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki Sambacı'ya talip oldukları ve Beşiktaş'la masaya oturmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre iki kulübün de önce oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları, 2018'a kadar sözleşmesi bulunan Marcelo'nun bonservisi için yaklaşık 6 milyon Euro (23.5 milyon TL) civarında bir bütçe ayrıldığı konuşuluyor.