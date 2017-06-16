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  5. 16 Haziran 2017 12:15

Marcelo: ''Kimseyle görüşmem''

Kara Kartal’da bu sezon sergilediği başarılı performansla ön plana çıkan isimler arasında yer alan Marcelo Guedes, bir anda transfer döneminin gözdesi olmuştu.

Marcelo: ''Kimseyle görüşmem''
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Brezilyalı futbolcu, kendisiyle transfer konusunda temas kuran Lyon'lu yetkilileri geri çevirdi. Tecrübeli futbolcu, "Kulübümden bana transferimle ilgili bir bildirim yapılmadı. Ne siz ne de başkasıyla görüşmem" diyerek adresi, Başkan Fikret Orman olarak gösterdi.

Lyon’un takibine takılan Brezilyalı futbolcu için Fransız ekibinin son olarak 8 milyon Euro’luk (32 milyon TL) önermişti. Geleceğiyle ilgili olarak uzun süre suskunluğunu koruyan 30 yaşındaki stoperin, kendisiyle temas kuran Fransız kulübünün yetkililerine net cevap verdiği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun, “Kulübümden bana transferimle ilgili bir bildirim yapılmadı. Ne siz ne de başkasıyla görüşmem” ifadelerini kullandığı kullanarak topu Başkan Fikret Orman’a attığı öğrenildi.

Milli takım yolu açık

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 45 maça çıkan Marcelo, 3 gollük performans sergilemişti. Sambacı’nın bonservisi, geçen sezon Almanya temsilcisi Hannover’dan 2 milyon Euro’ya (8 milyon TL) alınmıştı. Yıldız ismin, Kara Kartal’daki etkili görüntüsüyle Brezilya Milli Takımı’nda da yer alabileceği konuşuluyor.

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