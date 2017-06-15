Mario Balotelli, Beşiktaş yolunda !

Disiplinsiz davranışları sebebiyle geçen sezon Şenol Güneş’ten veto yiyen Mario Balotelli, Nice formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş’a tekrar önerildi. Yıldız ismin Fransa’daki performansını beğenen Fikret Orman, Şenol hocayla görüşüp İtalyan futbolcu için harekete geçti.



Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayıp hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmeyi planlayan Kara Kartal, kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle takviye etmek için harekete geçti. Yönetim, geçen sezon da kulübün gündemine giren ancak teknik direktör Şenol Güneş'in olumsuz görüşü sonrasında vazgeçilen Mario Balotelli'nin peşine düştü.

Geçen sezon Fransız ekibi Nice'le çıktığı 28 maçta 17 gollük performans sergileyerek adeta yeniden doğduğunu gösteren 26 yaşındaki futbolcunun tekrar kulübe önerilmesi sonrasında Şenol hocayla görüşen Başkan Orman’ın, şampiyon teknik adamı bu isim konusunda ikna ettiği bildirildi.

Başkan, talepleri bekliyor

Daha önceden görev yaptığı; İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool’da hep ortaya koyduğu futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen Balotelli’nin bu konuda gelişim kaydettiğini belirten Başkan, teknik direktör Şenol Güneş’ten, ‘Tamam’ cevabını aldı. Bu gelişme sonrasında Balotelli’yi kulübe öneren menajeri Mino Raiola’yla görüşen Başkan’ın, dünyaca ünlü menajerden, “Beşiktaş’a gelmeye hazır” geri dönüşünü aldığı bildirildi. İtalyan bilgi isteyen Başkan’ın, gelecek taleplerin ardından bu konudaki kararını vereceği öğrenildi.

Devler ligi faktörü...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’a da önerilen Mario Balotelli, 3 yıllık kontrat ve senelik 3 milyon Euro ile 2 milyon Euro da imza parası istemişti. Bu taleplerin ardından Bordo-Mavililer, masaya oturmadan bu futbolcuyu geri çevirmişti. Balotelli’nin, tekrar Şampiyonlar Ligi’nde yer alma şansı yakalayacağı için Siyah- Beyazlılar’dan daha az maaş isteğinde bulunup opsiyonlu kontrat önerisine de sıcak bakması bekleniyor.

Takımını ligde 3. yaptı

Premier Lig ekibi Liverpool’dan Nice takımına bonservis bedeli olmadan transfer olan ve Fransız ekibiyle olan 1 yıllık kontratı sona eren Mario Balotelli, şu anda boşta... Fransa Lig 1’de sezonu; Monaco ve Paris Saint-Germain’in ardından üçüncü sırada tamamlayan Nice’e önemli katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Kara Kartal’dan taleplerine olumlu geri dönüş gelmesi halinde tatilini yarıda kesip Türkiye’ye imzaya gelecek.

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