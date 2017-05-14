Mario Gomez için geri dönüş kapısı açıldı!

Beşiktaş'ta teknik heyet gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma alışan Vincent Aboubakar ile yola devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra eski oyuncusu Mario Gomez'e de sıcak bakıyor.

Özellikle Başkan Fikret Orman'la Gomez'in arasından su sızmaması, kulisleri hareketlendiriyor. Alman oyuncu konusunda herhangi bir görüşme ya da girişim yok. Beşiktaş yönetiminin Mario Gomez konusundaki fikrini ise Alman oyuncunun tavrı belirleyecek.

Eğer Gomez de, Quaresma gibi, "Ben hata yapmışım, Beşiktaş'ı da çok özledim" derse transfer edilecek, aksi taktirde ise Alman forvet için herhangi bir girişimde bulunulmayacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Jose Sosa ve Mario Gomez'in ayrılığının kendisine değil futbolculara bir tecrübe olduğunu söyledi.

"Beşiktaş'ta mutlu olanlar başka bir yerde mutlu olamazlar." diyen Orman, "Sosa, Beşiktaş'ta kalsa efsane, sembol bir oyuncu olacaktı. Gitti, ne yaptı Milan'da? Milan kaçıncı? UEFA'da mı oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde mi? Sonuç sıfır. Çok sevdiğimiz Gomez'in Beşiktaş taraftarının toplamından daha üzgün olduğuna inanıyorum. Çünkü burada mutluydu, taraftarla bütünleşmişti ama futbol bu. İnsanın olduğu yerde hata olur. Biz kendi hedeflerimize yaklaştık, 2-3 hafta içinde şampiyon olarak o hedefi de elde etmiş oluruz." yorumunda bulundu.

Gomez'in bonservisinden Beşiktaş'ın alacağı pay ile ilgili araştırmaların devam ettiğini anlatan Orman, şunları kaydetti:

"Bir taraftarımız Alman Futbol Kulüpler Birliğine yazı yazmış ve Gomez'in 7 milyon avroya satıldığı cevabını almış. Biz de müracaat ettik '1 milyon avroluk bir anlaşma.' dediler. Ortada 7 ve 1 var. Bizim 'Öyle dediler.' diyeceğimiz bir durum değil bu. Beşiktaşlılar namına burayı yönetiyoruz. İşimizi iyi yapmamız lazım, araştırıyoruz. 'Bizi kandırdılar.' demiyorum ama bizim bunu kurumumuzun menfaati açısından inceleme mecburiyetimiz var ama şu anda bir bulguya ulaşmış değiliz. Fiorentina'nın sponsorlarından biri Volkswagen, Wolfsburg'un sahibi Volkswagen. Aralarında bir sponsorluk anlaşmasıyla yapmış oldukları transfer var. Yani öyle kolay değil o işler."(Sabah)