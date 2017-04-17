Marsilya Demba Ba'nın peşinde

Fransız kulübü, Senegalli golcüyü gelecek sezon için düşünüyor.



Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısı için kiraladığı Demba Ba'nın peşine Marsilya düştü. Fransız kulübünün, Senegalli forveti gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Bonservisi Shanghai Shenhua'da bulunan Demba Ba, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi projeye sahip, rekabetçi bir takımda forma giyiyorum. Ancak iyi bir teklif gelirse yeniden Fransa'ya dönebilirim" dedi.

Demba Ba'nın Shanghai ile 1 yıl daha kontratı var. Demba, ikinci Beşiktaş macerasında henüz forma giymedi.