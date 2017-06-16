Mecnun Otyakmaz'dan Volkan Şen açıklaması

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Volkan Şen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. TFF 1.Lig'de şampiyon olarak yeniden Süper Lig vizesi alan Sivasspor, tecrübeli futbolcuyu yeni sezon için radarına almıştı.

BeINSports'un canlı yayınına bağlanan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Otyakmaz'ın açıklamaları;

"Volkan Şen ile ilgili Fenerbahçe ile görüştük. Fenerbahçe tarafıyla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Volkan Şen'in menajeriyle görüşme yaptık ama oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini bize iletti."