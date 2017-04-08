Medipol Başakşehir'den Manchester United cevabı

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Saral, "Cengiz Ünder'in isminin Manchester United ile anılması gurur verici. Cengiz'in önünü kapatmak istemeyiz. Fakat ilk hedefimiz takımda kalması" ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Saral'ın Radyospor yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;



'FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANAN FAVORİ'

"Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 16'dan sonra Fenerbahçe'yle eşleşeceğimiz belliydi. Hem lig hem kupada hedefimiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin ise şu anda hedefi tamamiyle kupa. Fenerbahçe'yi elersek kupanın en önemli favorisi olabiliriz. Şöyle diyebilir; Fenerbahçe-Başakşehir maçını kazanan kupada favori"



'GALATASARAY ŞAMPİYONLUK POTASINA...'

"Ligde önümüzde 8 hafta var. İddiamız devam ediyor. Bizim Galatasaray ile oynadığımız hafta Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynaması hem avantaj hem dezavantaj. Burada alınacak sonuçların ardından; Galatasaray da şampiyonluk potasına girebilir. Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta içerisinde kupa maçında moral bulduk. Galatasaray maçında Adebayor'un %50 oynama ihtimali var. Adebayor ilk defa Galatasaray maçında oynadı, sakatlık yaşadı ve 3 hafta oynamadı. Memnunuz kendisinden. Igor Tudor kendisini iyi bir şekilde tanıtırsa daha iyi yerler gider"



'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

"Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı arasında gerginlik olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Öyle bir şey olamaz, biz buna izin vermeyiz"



'CENGİZ ÜNDER'İN ÖNÜNÜ TIKAMAYIZ'

"Cengiz Ünder için şu anda bize ulaşan bir haber yok. Hem Cengiz açısından hem bizim açısından bu tarz haberlerin çıkması gurur verici. Sonuçta bahsedilen takım Manchester United. Cengiz'in önünü kapatmak istemeyiz. Fakat ilk hedefimiz takımda kalması"



'KENDİMİZİ KABUL ETTİRDİK'

"Fenerbahçe bu sezon 2500 kişiye oynuyor. Biz 2014 yılında kurulan bir takımız, şu anda 3500 kişiye oynuyoruz. Başarı gelirse taraftar kitlemizde oluşacak. Sosyal medyada inanılmaz taraftar kültürümüz oluştu. Şu anda kendimizi kabullendirdik"