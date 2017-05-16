Mehmet Demirkol: ''Atiba yüzde 120 ile oynuyor''

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 yendiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, "Beşiktaş'ın rakipleri Atiba'nın üzerinden oynuyor. Ancak Beşiktaş, Atiba olmadan da korku veren bir takım oldu. Şenol Güneş'in elindeki kadro birçok teknik adamın hayal edemeyeceği bir kadro. Beşiktaş'ın oyun planını artık herkes çözdü" dedi.

Şenol Güneş'in son dönemde biraz formsuz olduğunu söyleyen Demirkol, "Atiba'yı oyundan çıkartıyorsun Cenk'i oyuna alıyorsun. Quaresma'yı kırmızı kart riskiyle ikinci yarı oynatıyorsun" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ı eleştiren Demirkol, "Şenol Güneş'in yaşadığı heyecanın tam tersi teknik direktör de var Advocaat... Bu senenin 'en iyi Fenerbahçe yorumcusu' Dick Advocaat... Tüm üniversitelerden ödülleri toplamasını bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın attığı ilk golün zihin açıcı olduğunu ifade eden Demirkol, "Başında faul var ama burda Beşiktaş'ın topu ileriye oynama arzusu var. Beşiktaş'ın neden Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı olduğu ilk golde kendini belli ediyor. Atiba'yı şöyle tarif ediyorum. Yüzde 60 savunmacı, yüzde 60 hücumcu. Adam yüzde 120 ile oynuyor" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Geçen sene herkes bizim şampiyon olmamızı istiyordu, bu sene herkes bize karşı" sözlerini değerlendiren Demirkol, "Geçen sene herkes bizim şampiyon olmamızı istiyordu, bu sene herkes bize karşı" dersen Fenerbahçeliler "Kim onlar" der". Fenerbahçe - Galatasaray derbileri halen bu ülkenin bir numaralı derbisi. Bu durumu Beşiktaş değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Advocaat'ın teknik direktörlük yapmadığını söyleyen Demirkol, "Ben yönetime de Advocaat'a da kızmıyorum bu sezon. İşin ilginç yanı Fenerbahçeli futbolcular Şampiyonlar Ligi hakkını kaybettikleri Beşiktaş maçında çok sevindiler" dedi.

Galatasaray'ı da değerlendiren Demirkol, "Fatih Altaylı'nın sözlerine katılıyorum. Galatasaray seçime gitmezse bu kafayla gelecek sezon bu seneden daha kötü durumda olacak. Galatasaray'da şu anda menajerlere teslim olmuş bir transfer furyası geliyor. Dursun Özbek'in 2000 jenerasyonunu bir politika malzemesi yapması çok büyük bir hata" dedi.

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