Mehmet Demirkol: ''Çok acayip transferler olacak''

GALATASARAY HAKKINDA...

Mehmet Özbek'e bir şey olmuş gibi oldu. Oyunculara ceza verilmiş gibi yapıldı sezon başında, yine ceza veriliyormuş gibi oldu. Başkan ilgileniyormuş gibi oldu. Sportif direktör getirilmiş gibi oldu. Bütün Galatasaray'daki futbol planlaması verilmedi Cenk Ergün'e. Verilmesi de doğru değil. Cenk çok iyi profesyonel. Gitsin Real Madrid'e orada çalışır o derece. Ancak Galatasaray'da futbol direktörü olmak için , futboldan gelen bir ekip olması gerekir. Galatasaray'da eksik olan o. Onun sağlanması lazım. Şu anda söz kimde taraftarda, o zaman taraftarın istediğini yapalım oyunculara ceza verelim.

Otorite; bilgiyle, deneyimle spor kulübünü yönetmek. Diego Simeo'ne derse ki ben Arda'yı yolluyorum, şunu alıyorum. Kimse de çıkıp 'Ya saçmalama' diyemez. Çünkü bilirler bir şeyleri bildiğini. Bu futbol otoritesidir. Galatasaray'da bu kararları kim verecek. Bana deselerki 'Git sen ver kararları', ben veremem. O benim işim değil.

Lucescu'yu istiyorlar. 13 yıl önceki adamla bu zamanki adam değil. Diyorlar ki Shakhtar'da çok iyiydi. Orada istediğini alıyorlardı. Çat diyordu parayı çekiyorlardı. Ama burada işler farklı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer yapacak. Havaalanı dolup taşacak. Mecburlar çünkü... Ama işin asıl önemli tarafı, bu transferleri kim yapacak. Taraftarlar çok mutlu bir yaz geçirecekler. Çok acayip transferler olacak. Çok eğlenecekler. Ama Aralık'ta Ocak'ta ne olur onu bilemem.

Sneijder'i yollayıp Selçuk'u tutarsa, Selçuk'un işi çok zor olur. Sneijder senin yüzünden gitti, bak bir şey ortaya koyduğun yok. Bence ikisi de gitmesi lazım. Galatasaray'ın bir reset atması lazım. Şu an Galatasaray'da şu aranıyor: Sneijder'in yanını nasıl doldururuz ya da Selçuk'un yanını nasıl doldururuz. Sneijder bu sene olmasa da seneye Amerika'ya gidecek zaten. Selçuk'un kalması daha iyi olur.

O dönem Bruma'yla yapılan ilk sözleşmede şunu da duymuştum ben: Kulübün anahtarı verdik. Haberdeki Bruma'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalır maddesiyle Bruma'nın satılacağı anlamı çıkarılıyor.

FENERBAHÇE HAKKINDA...

Aykut hoca Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Dün Rıdvan hoca da söylemiş. Fenerbahçe çok ciddi bir transfer pazarına giriyor.

Lens gidecekmiş gibi duruyor. Van Persie satılacakmış gibi duruyor. Fernandao'nun nasıl geleceği belli değil. Fenerbahçe 3 tane santrfor alabilir. Orta sahaya ihtiyaç var. Lens gidecek deniyor, kanat alması gerekir.

Şu soru akla geliyor. Yahu Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın UEFA ile anlaşması yok mu?

Josef de Souza'yı biz gelecek sezon çok farklı bir futbolcu olarak seyredebiliriz.

BEŞİKTAŞ HAKKINDA...

Talisca bizi çok heyecanlandırdı, çok acayip işler yaptı ama 2 asist yaptı. Beşiktaş 10 numara diye aldı. Şenol hocaya dua etsinler adamı kullanmayı bildi. Hibrit bir pozisyon buldu Talisca'ya...

Babaların oğullarının ayakta durabilmelerini anlamaları lazım. Oğullarına zarar veriyorlar. Cenk kendisini savunabilecek bir adam. Bunu da sahaya çıkıp işini yaparak gösterir. Aboubakar 9 gol atmış kral. Cenk 16 tane atmış, tepkiler.