Mehmet Ekici Kadıköy'den ev aldı

Fenerbahçe Kongre üyesi Tarık Aksu Mehmet Ekici ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak haberi duyurdu.



Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici'den sarı-lacivertlileri heyecanlandıran hareket geldi.



Mehmet Ekici Bağdat Caddesi'nden ev aldı. Devre arasında Trabzonspor'a çok cazip bir teklif sunan fakat geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla ön protokol yapmıştı.



Fenerbahçe kongre üyesi iş adamı Tarık Aksu Mehmet Ekici'nin Bağdat Caddesi'nden ev aldığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Aksu'nun paylaşımında "Bağdat Caddesi'nden dairesini de aldık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı.