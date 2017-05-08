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  5. 08 Mayıs 2017 15:03

Mehmet Özbek, Lucescu için Rusya'ya gitti

Mircea Lucescu için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da Mehmet Özbek, Zenit - Terek maçını takip etmek için Rusya'ya gitti.

Mehmet Özbek, Lucescu için Rusya'ya gitti
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Galatasaray Mircea Lucescu'yla temaslarını sıklaştırdı. 

ÖZBEK TEMAS KURDU 

Özbek'in deneyimli teknik adamla maç sonrası fikir teatisinde bulunduğu öğrenildi.  

22 MAYIS'TA KARAR VERECEK 

Rumen teknik adam bu görüşmede Zenit'teki geleceğinin 22 Mayıs'ta netleşeceğini söyledi. 

Lucescu Rus kulübü yetkilileriyle 22 Mayıs'ta bir toplantı yapacak ve ortaya çıkacak sportif bilançoya göre 1 yıl olan opsiyonu devreye sokacak ya da oradan ayrılacak. 

Spartak Moskova'nın şampiyonluğunu ilan ettiği Rus Premier Ligi'nde Zenit St. Petersburg, CSKA Moskova ile ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veriyor. CSKA 53, Zenit 52 puanda. 

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının elde edilmesi de Lucescu'nun Zenit'teki geleceği açısından belirleyici olacak. 

RAZVAN DA AYNI SÜREYİ VERMİŞTİ 

Galatasaray teknik heyetine babasıyla birlikte geleceğinden bahsedilen Razvan Lucescu ise geçen hafta Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Şu anda Santi takımındaki işlerime konsantre oldum. Fakat 10 gün içerisinde ne yapacağıma karar vereceğim. Geleceğim şekillenecek" demişti.

Ajansspor

mehmet özbek , lucescu , galatasaray