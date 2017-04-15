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  1. 15 Nisan 2017 17:06

Menajeri Nuri Şahin'i Galatasaray'a önerdi

Hamit Altıntop'un da temsilciliğini yapan Reza Fazeli, Galatasaraylı idarecilere Dortmund'daki milli yıldızı getirebileceğini söyledi ve 'Dortmund'a 2, Nuri'ye de 2.5 milyon euro verirseniz olur' dedi.

Menajeri Nuri Şahin'i Galatasaray'a önerdi
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Bu sezon ligde büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da şimdiden yeni sezon planlamaları yapılırken, transfer gündemi bugünden oluştu. Bir dönem Sarı-kırmızılı formayı giyen Hamit Altıntop'un da menajerliğini yapan Reza Fazeli, Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'i yönetime önerdi. Alman ekibiyle mukavelesi 2018'de tamamlanacak olan milli orta saha için 2 milyon euro bonservis bedelinin yeterli olacağını belirten Reza Fazeli, "Nuri gelmek ister. 2.5 milyon euro da oyuncumun yıllık maaşı için yeterli olur" diye konuştu.

PEK ŞANS BULAMADI

28 yaşındaki oyuncu, daha önceki açıklamalarında küçüklükten beri Galatasaray taraftarı olduğunu söylemişti. A Milli Takım'da da forma giyen Nuri Şahin, bu sezon Borussia Dortmund'da istediği kadar forma şansı bulamadı. Ligde sadece iki maça çıkan 28 yaşındaki yıldız, gol ve asist katkısı yapamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iki kez şans bulan yıldız oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Akşam

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