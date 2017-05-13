Menajerler Beşiktaş'ın kapısında !

Siyah-beyazlılarda herkes şampiyonluğa kilitlenirken, bir çok menajer ise yönetimin kapısını çalarak; hem kendi oyuncusunun durumunu, hem de gidecek ve kalacak isimleri öğrenmeye çalışıyor.

Bugüne kadar ne teknik heyet ne de yönetim, resmi olarak gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili net bir açıklamada bulunmadı. Ancak siyah-beyazlılarda 12 futbolcunun durumu büyük ölçüde netlik kazanmış durumda.

Yönetim; kapıya gelen menajerlere ilk olarak, "Rhodolfo, Alex Milosevic, Aras Özbiliz, Denis Boyko, Pedro Franco'yu gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz, gelecek tekliflere açığız" diyerek gidecek isimleri belirledi.

Beşiktaş yönetimi 7 oyuncu için ise henüz net karar veremedi.

TÖRE KAMPTA BELLİ OLACAK

Caner Erkin için İnter'den indirim beklediklerini ifade eden siyah- beyazlılar, kiralık olarak West Ham'a giden Gökhan Töre için ise, "Sezon başı kampına gelecek.

Kendini gösterebilirse kalacak, aksi durumda kiralanabilir" yorumunu yapıyor.

Menajerlerin durumlarını sorduğu Atınç Nukan, Gökhan İnler, Veli Kavlak, Demba Ba ve Mustafa Pektemek için ise, "Bu oyuncularla ilgili kapıyı çalmanıza gerek yok, onlarla ilgili fikrimiz henüz oluşmadı" yanıtını verdiler.

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