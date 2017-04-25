Messi'nin gol sevincinin sırrı çözüldü

Barcelona’nın, deplasmanda Real Madrid’i 3-2 yendiği maçta Lionel Messi, Marcelo’dan dirsek, Ramos’tan da tekme yedi. Son dakikada zaferi getiren golü atıp, formasını tribünlere gösteren Arjantinli yıldızın bu hareketinin, “Bu forma yıkılmaz, burada patron benim” anlamına geldiği bildirildi.

İspanya Ligi’nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek El Clasico’da Barcelona, şampiyonluğun kaderini etkileyecek mücadelede Real Madrid’i, deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maça damgasını vuran isimse rakip fileleri iki kez havalandıran ve son golünü 90+2’de atıp, 3 puanı getiren Lionel Messi oldu. Barcelona formasıyla 500. golünü ezeli rakibine karşı atan Messi, gol sonrasında sevincini formasını çıkartıp, ev sahibi ekibin tribünlerine doğru tutarak gösterdi.

İspanyol basını, Arjantinli yıldızın kendisinden beklenmeyen bu gol sevincinin sırrını açıkladı. Maçın ilk yarısında Marcelo’nun dirseği ile ağzı kanayan ve sargı beziyle ilk golünü atan Messi, daha sonra kendisine çift ayak dalan ve kırmızı kart gören Ramos’un darbesine maruz kalmıştı. İşte Messi’nin zafer golü sonrası formasını havaya kaldırıp göstermesinin, “Bu forma yıkılmaz. Burada patron benim” anlamına geldiği bildirildi.

46 maç, 47 gol ve 20 asist

Karşılaşmanın ardından yıldız futbolcu, “Real Madrid’e karşı gol atıp, 500. gole ulaşmak harika. Ancak daha da önemlisi, onlara karşı kazanmamız” dedi. Bu sezon 46 maçta 47 gol atıp, 20 asist yapan Tangocu için hocası Luis Enrique, “Barcelona inanılmaz bir kulüp ama tarihinin bir kısmını Messi’ye borçlu. O, tüm zamanların en iyi futbolcusu. Çok oyuncu izledim ama onun gibisi yok” dedi. Los Galacticos’un hocası Zinedine Zidane da, “Maçı kazanabilirdik. Biraz hayal kırıklığımız olduğunu söyleyebilirim. Kaybetmeye layık değildik” yorumunu yaptı. Şu anda ligde 75 puanlı Barça, 1 maç fazlası ve averajla aynı puanı bulunan Real Madrid’den liderliği almış durumda.