Galatasaray'dan Abdullah Avcı'ya müthiş teklif !
''Çinliler Galatasaray'ı almak için 500 milyon dolar önerdi''
Fenerbahçe'ye Kocaman veya Korkut
Galatasaray'ın eski yıldızı Barcelona'ya !
Galatasaray'ın eski yıldızı Barcelona'ya !
Fenerbahçeli yıldızın lisansı iptal edildi !
Fenerbahçeli yıldızın lisansı iptal edildi !
Karar verildi ! 2 yıla kadar hapsi isteniyordu...
Karar verildi ! 2 yıla kadar hapsi isteniyordu...
Mesut Özil bombası ! Bir teklif daha...
Mesut Özil bombası ! Bir teklif daha...
Joshua'ya meydan okudu: ''Tek elimle döverim''
Joshua'ya meydan okudu: ''Tek elimle döverim''
Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktörü açıkladı
Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktörü açıkladı
İşte Trabzonspor'un yeni 'Mehmet Ekici'si !
İşte Trabzonspor'un yeni 'Mehmet Ekici'si !
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu !
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu !
  1. 02 Mayıs 2017 15:39

Mesut Özil için tek aday Fenerbahçe !

Arsenal'le olan sözleşmesini henüz uzatmayan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil'in ismi Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor.

Mesut Özil için tek aday Fenerbahçe !
A+ A-

İngiliz Daily Telegraph Sport, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer etmek için ısrarcı olan tek kulübün Fenerbahçe olduğunu iddia etti.

Premier Lig'de hafta sonu Tottenham deplasmanından eli boş dönen Arsenal'da, Mesut Özil'in performansı büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Maç boyuncaki isteksiz görüntüsü, maç sonunda çağrıldığı doping testine girmek istememesi ve sonrasında kapıları tekmeleyerek öfkeden çılgına dönmesi, Alman futbolcu için işlerin yolunda gitmediğini gözler önüne serdi.

Üst üste gelişen bu olaylar, yıldız oyuncunun takımdaki geleceği hakkında çıkan spekülasyonların sayısını artırdı.

Uzun süredir Arsenal ile Mesut Özil arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken, yıldız oyuncunun istediği 300 bin Pound'luk rakam, anlaşmanın çıkmasına engel oluyor.

İngiliz Telegraph Sport, Mesut Özil'in yeni kontrat konusundaki 'tok' tavrı sonrası, Arsenal'in bir süre Mesut için gelecek teklifleri dinleme kararı aldığını iddia etti.

Aynı Telegraph, Mesut Özil'i transfer etmek için gerçekten çaba veren tek takımın ise Fenerbahçe olduğunu söylüyor.

Ancak Sarı-Lacivertli kulübün UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle Mesut Özil'in maliyetleriyla başa çıkması oldukça zor. Buna karşın İngilizlerin, Fenerbahçe ismini ısrarla zikretmesi akıllara 'acaba?' sorusunu getiriyor.

arsenal , fenerbahçe , transfer , mesut özil