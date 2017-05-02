Mesut Özil için tek aday Fenerbahçe !

İngiliz Daily Telegraph Sport, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer etmek için ısrarcı olan tek kulübün Fenerbahçe olduğunu iddia etti.



Premier Lig'de hafta sonu Tottenham deplasmanından eli boş dönen Arsenal'da, Mesut Özil'in performansı büyük hayal kırıklığı yaşattı.



Maç boyuncaki isteksiz görüntüsü, maç sonunda çağrıldığı doping testine girmek istememesi ve sonrasında kapıları tekmeleyerek öfkeden çılgına dönmesi, Alman futbolcu için işlerin yolunda gitmediğini gözler önüne serdi.



Üst üste gelişen bu olaylar, yıldız oyuncunun takımdaki geleceği hakkında çıkan spekülasyonların sayısını artırdı.



Uzun süredir Arsenal ile Mesut Özil arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken, yıldız oyuncunun istediği 300 bin Pound'luk rakam, anlaşmanın çıkmasına engel oluyor.



İngiliz Telegraph Sport, Mesut Özil'in yeni kontrat konusundaki 'tok' tavrı sonrası, Arsenal'in bir süre Mesut için gelecek teklifleri dinleme kararı aldığını iddia etti.



Aynı Telegraph, Mesut Özil'i transfer etmek için gerçekten çaba veren tek takımın ise Fenerbahçe olduğunu söylüyor.



Ancak Sarı-Lacivertli kulübün UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle Mesut Özil'in maliyetleriyla başa çıkması oldukça zor. Buna karşın İngilizlerin, Fenerbahçe ismini ısrarla zikretmesi akıllara 'acaba?' sorusunu getiriyor.